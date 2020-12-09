دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عقب وقف مباراة بين نادي باشاك شهير التركي وباريس سان جيرمان التركي بسبب "عبارات عنصرية".

وقال أردوغان في تغريدة نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "أدين بشدة العبارات العنصرية التي تعرض لها عضو الجهاز التدريبي في ممثلنا فريق باشاك شهير.. أؤمن أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيتخذ الخطوات اللازمة".

المباراة بين @PSG_arab و@ibfk2014 توقفت ليلة الثلاثاء بعد 13 دقيقة من اللعب، وذلك على إثر كلمات عنصرية من الحكم الرابع تجاه أحد أعضاء الجهاز الفني لنادي باشاك شهير. المباراة ستعاد غداً الأربعاء على الساعة 20:55 مساء. 📆 https://t.co/rV8y9NFjEA

وكان نادي باريس سان جيرمان قد نشر تغريدة قال فيها: "المباراة بين @PSG_arab و @ibfk2014 توقفت ليلة الثلاثاء بعد 13 دقيقة من اللعب، وذلك على إثر كلمات عنصرية من الحكم الرابع تجاه أحد أعضاء الجهاز الفني لنادي باشاك شهير.. المباراة ستعاد غداً الأربعاء على الساعة 20:55 مساء".

وتصدر اسم نادي باريس سان جيرمان محرك البحث غوغل في المملكة العربية السعودية، صباح الأربعاء.