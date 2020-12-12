نشر السبت ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد اللاعب المصري السابق، أحمد حسام ميدو، على انتقادات تلقاها من قبل بعض جماهير نادي الزمالك، بعد ظهوره في صورة مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وقال أحمد حسام، في مقطع فيديو قصير نشره في حسابه عبر تويتر، السبت، أنه تعرض للشتائم بسبب الصورة، منتقدا التعصب ومن يوزعون "صكوك حب الزمالك".

"الرياضة هي آخر شيء يخلينا نكره بعض، أنا زمالكاوي وأعتز بنادي الزمالك... اليوم محمود الخطيب أسطورة في مصر كلها".

وتساءل ميدو: "هل لو حسام غالي (لاعب النادي الأهلي السابق) شاف كابتن حسن شحاتة وسلم عليه والتقط صورة معه يبقى هو خلاص كده خاين؟"

ورأى ميدو أنه لا يجب أن تصل حالة التعصب الجماهيري إلى هذه الدرجة، متسائلا: "ما الذي حدث بيننا لنصبح كذلك، داخل الملعب تموت عشان فريقك، وخارجه الملعب الأمور انتهت... مصر عمرها ما وصلت لهذه المرحلة".

صباح الخير..بتشتم من امبارح انا وعيلتي علشان اتصورت مع كابتن محمود الخطيب..الله يخرب بيت اللي باعلكوا التعصب وباعلكوا فكرة العداء وان احنا بيننا حرب الله يخرب بيت اللي بدع اللجان الالكترونيه والتريندات..الله يخرب بيت العيال بتوع السوشيال ميديا اللي بيوزعوا صكوك حب الزمالك https://t.co/QIrdOvmDia

ولعب ميدو لنادي الزمالك في سن مبكرة قبل احترافه بالدوريات الأوروبية. كما درب الفريق الأول للزمالك في 2014 و2016

كما هاجم اللاعب المصري السابق نجل رئيس نادي الزمالك السابق، أحمد مرتضى منصور، قائلا: "أنت ولا حاجة من غير أبوك". ودعا إلى اختفاء والده من الحياة الرياضية.

وفي 29 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، قررت وزارة الشباب والرياضة في مصر، الأحد، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، وإحالة مخالفات المجلس المالية إلى النيابة العامة.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قررت وقف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، عن أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، بموجب قرار صدر في مطلع أكتوبر تشرين الأول الماضي. وهو ما دفع منصور إلى رفع دعوى قضائية ضد القرار.