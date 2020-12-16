دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فازت العاصمة القطرية، الدوحة، الأربعاء، بحق استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، متفوقة على العاصمة السعودية، الرياض، التي ستحتضن النسخة التالية من المسابقة نفسها.

وأعلن رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، الشيخ أحمد الفهد الصباح، فوز الدوحة بحق استضافة نسخة 2030 من الآسياد متفوقة على الرياض وذلك وفقا لآلية التصويت المعتمدة المتمثلة بـ26 صوتا عن بعد و19 صوتا من الدول التي تواجدت بمقر حفل الإعلان عن الفائز.

وفي أول تعليق له، قال رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني عن هذا الحدث قائلا: "إنجاز جديد للرياضة القطرية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية في الدوحة ٢٠٣٠، كل الشكر لفريقنا الشاب على هذا الاداء الرائع، وتهانينا للزملاء في ملف الرياض ٢٠٣٠ على استضافتهم للدورة عام ٢٠٣٤".

إنجاز جديد للرياضة القطرية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية في الدوحة ٢٠٣٠، كل الشكر لفريقنا الشاب على هذا الاداء الرائع، وتهانينا للزملاء في ملف الرياض ٢٠٣٠ على استضافتهم للدورة عام ٢٠٣٤ 🇶🇦🇶🇦

من جانبها، حصلت الرياض على حق استضافة الألعاب الآسيوية بنسخة عام 2034، حسبما تقرر في الحفل نفسه.

وكان قد شهد الحفل تحية متبادلة بين رئيس الوفد القطري، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، ونظيره السعودي، وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، خلال كلمتيهما في الحفل.