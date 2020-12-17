تداول فيديو "فرحة والد أمير قطر" بفوز ملف الدوحة 2030

نشر الخميس ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رد فعل الشيخ حمد والد أمير قطر الحالي والملقب بـ"الأمير الوالد" بعد فوز ملف الدوحة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.

الحمدين ❤️ . الأمير الوالد وفرحة الفوز بـ #اسياد2030 الفيديو من حساب الشيخ عبدالرحمن بن مبارك في سناب https://t.co/IeKtF9iluA

وأعلن رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، الشيخ أحمد الفهد الصباح، فوز الدوحة بحق استضافة نسخة 2030 من الآسياد متفوقة على الرياض وذلك وفقا لآلية التصويت المعتمدة المتمثلة بـ26 صوتا عن بعد و19 صوتا من الدول التي تواجدت بمقر حفل الإعلان عن الفائز.

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وفي أول تعليق له، قال رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني عن هذا الحدث قائلا: "إنجاز جديد للرياضة القطرية باستضافة دورة الألعاب الآسيوية في الدوحة ٢٠٣٠، كل الشكر لفريقنا الشاب على هذا الاداء الرائع، وتهانينا للزملاء في ملف الرياض ٢٠٣٠ على استضافتهم للدورة عام ٢٠٣٤".

من جانبها، حصلت الرياض على حق استضافة الألعاب الآسيوية بنسخة عام 2034، حسبما تقرر في الحفل نفسه.