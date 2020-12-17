دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه الشيخ جوعان بن حمد شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، لحظة إعلان فوز ملف الدوحة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030، متفوقة على العاصمة السعودية، الرياض التي فازت باستضافة الدورة التالية العام 2034.

فازت #قطر 👏🏻 يتجدد الحلم و التحدي لتنظيم نسخة استثنائية ومثالية للالعاب الاسيوية في 2030 #اسياد_الدوحه٢٠٣٠ #اسياد2030 #Doha2030 #AsianGames2030 https://t.co/uYN3EA4IxW

وتداول نشطاء ما قاله شقيق أمير قطر، الشيخ جوعان بن حمد، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، في وقت سابق قبل إعلان النتائج: "السلام عليكم، أسعد الله صباحكم، قبل أن أبدأ كلمتي أود أن أحيي فريق ملف الرياض 2030 الذي يرأسه زميلي الأمير عبدالعزيز وتهانينا.."

سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية يقدّم التحية لفريق ملف #الرياض 🇸🇦 لاستضافة #اسياد2030 ويتمنى لهم التوفيق #اسياد2030 #مرسال_قطر https://t.co/ZeSOGajd1a

على الصعيد الآخر تداول النشطاء رد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، والذي قال: "دعوني أبدا بتوجيه الشكر للشيخ جوعان بن حمد على التزامه تجاه الرياضة.."

الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود @AbdulazizTF رئيس اللجنة الأولمبية #السعودية يبدأ حديثه في تقديم ملف #الرياض ، بتوجية الشكر لـ سعادة الشيخ جوعان بن حمد ال ثاني @JoaanBinHamad . #اسياد2030 https://t.co/xu1GUjxTEp

ويذكر أن هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي يتطلع المراقبون إلى احتمال قرب التوصل لحل للأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين (إلى جانب مصر) من جهة أخرى أنهت عامها الثالث في الـ5 من يونيو/ حزيران 2020، بعد زيارة جاريد كوشنر، صهر مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.