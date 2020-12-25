نشر الجمعة ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر وسم حمل اسم "فخر العرب"، أبرز المواضيع التي تفاعل عليها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الجمعة.

ومن بين أكثر من 3 آلاف تفاعل خلال الساعات الأولى من بروز الوسم، تصدر اسم نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح إلى جانب اسم مواطنه، ممدوح السبيعي، الذي برز بصورة واسعة الأسبوع الماضي بعد تحقيق لقب عالمي ببطولة كمال الأجسام بين المغردين.

ويذكر أن السبيعي (الشهير بـ"بيغ رامي") حقق بطولة "مستر أولمبيا 2020"، الأحد، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية ويثير موجة من الفرح في الأوساط الإعلامية والشعبية في بلاده.

ويشار على أن اللقب الذي تمثل بجملة "الله عليك يا فخر العرب" أطلقه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي العام 2018 على النجم المصري محمد صلاح، وابتكروا دعابات وطرائف على هذه الجملة.