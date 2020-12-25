محمد صلاح يثير تفاعلا بنشر صور احتفاله مع عائلته بعيد الميلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار لاعب كرة القدم المصري، محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي تفاعلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صور مع عائلته احتفالا بعيد الميلاد.

ونشر صلاح صورتين على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي واحدة مع ابنته مكة والأخرى لعائلته.

ونالت الصور التي نشرها صلاح على تويتر فقط أكثر من 160 ألف تفاعل وتعليق بعد أقل من 12 ساعة على نشرها.

وانقسم متابعو صلاح بتعليقاتهم على الصورة بين من هنأه وأسرته بعيد الميلاد وبين آخرين وجهوا انتقادات له لاحتفاله وهو مسلم بعيد الميلاد.

ويذكر أن محمد صلاح لم يستبعد فرضية الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين، مشيرا إلى أن مستقبله مع لفيربول بيد النادي، وأعرب عن خيبته لعدم منحه شارة القيادة في مباراة فريقه الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح في مقابلة أجراها مع صحيفة "آس" الإسبانية المقربة من ريال مدريد: "ريال مدريد وبرشلونة ناديان من أندية القمة، لا نعلم ما سيحدث في المستقبل، لكن في الوقت الراهن أنا أركز على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا للمرة الثانية مع فريقي"، حسب قوله.