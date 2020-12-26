دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أنه أخطأ بمنح شارة القيادة لترينت أليكساندر أرنولد في مباراة ميتلاند في دوري أبطال أوروبا، لكنه أشار إلى أن التصرف الصحيح كان منحها للبلجيكي ديفوك أوريجي، وذلك في إطار رده على تعبير اللاعب المصري محمد صلاح عن "خيبته" من هذا الأمر في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية.

وقال كلوب في حوار مع الصحفيين، عند إجابته عن الطريقة التي تعامل مع تصريحات صلاح: "لقد كنت قائدا لفترات طويلة حلال مسيرتي كلاعب، ولا أعتقد أن في الأمر أفضلية، بل إنه يزيد الضغط عليك... لم أفهم ما أهمية هذا الأمربالنسبة للاعبين اليوم".

وتابع المدرب الألماني قائلا: "لدينا 4 قادة في الفريق هم: جوردان هندرسون وجيمس ميلنر وفيرجيل فان دايك وجورجينيو فاينالدوم، وذلك وفقا للأقدمية".

وأردف كلوب قائلا: "في العادة يحمل اللاعب الأقدم في النادي شارة القيادة وقد ظننت أن ترينت هو الأقدم، لذلك فقد ارتداها كونه الأقدم في الفريق، وهنا لا أتحدث عن مشواره في الفئات السنية بل مسيرته الاحترافية".

وكشف المدرب الألماني إلى أن أحدهم أخبره أن اللاعب الذي كان يجب أن يرتدي الشارة هو أوريجي، وأكد أنه تحدث إلى صلاح حول الأمر وقد أدرك أنه لم يكن سعيدا وأوضح الموقف له لافتا إلى أن اللاعب المصري كان يشعر بخيبة أمل، وقال كلوب عن ذلك: "لم أفعل الأمر عن قصد"، حسب قوله.

وأضاف كلوب قائلا: "وإذا كنت قد ارتكبت خطأ، فذلك بأنني لم أمنح شارة القيادة لديفوك أوريجي في تلك المباراة"، حسب قوله.

وكان قد أعرب صلاح عن "خيبة أمله" لعدم ارتدائه شارة القيادة في تلك المباراة، وذلك في حوار مع صحيفة "آس" العاصمية الإسبانية، لكنه أكد أنه يحترم قرار المدرب.