(CNN) -- أعلن منظمو سباق رالي داكار، الجمعة، وفاة المتسابق الفرنسي بيير شيربن متأثراً بجروح أصيب بها في حادث تحطم يوم الأحد الماضي.

كان شيربن، 52 عامًا، يتنافس في المرحلة السابعة من الرالي الأيقوني من حائل إلى سكاكا في المملكة العربية السعودية عندما تعرض لاصطدام عند علامة الكيلومتر 178.

وبحسب بيان صادر عن منظمي السباق، فقد تم العثور على الفرنسي فاقدًا للوعي ونقل إلى مستشفى سكاكان حيث كشف تقرير طبي عن إصابة شديدة في الرأس.

ويقول المنظمون إنه أصيب بشدة في رأسه وخضع لجراحة أعصاب. استقرت حالته وتم وضعه في غيبوبة مستحثة قبل نقله جواً إلى مستشفى جدة. وتوفي أثناء نقله على متن طائرة طبية من جدة إلى مدينة ليل بفرنسا.

وجاء في بيان صادر عن منظمي السباق أن "قافلة داكار تود أن تتقدم بأحر التعازي لأسرته وأقاربه وأصدقائه".

كان شيربن يشارك في رالي داكار الرابع منذ ظهوره لأول مرة في 2009 عندما أقيم السباق في أمريكا الجنوبية للمرة الأولى.

وتنافس في فئة "Original by Motul" لراكبي الدراجات، وكان في المركز 77 في الترتيب العام في نهاية المرحلة السادسة من سباق هذا العام.

كان شيربن قد قال، حسب بيان صادر عن المنظمين "أنا هاو، لا أريد الفوز ولكن لاكتشاف المناظر الطبيعية التي لم تكن لتتاح لي الفرصة لأرى خلاف ذلك".

"كل شيء مثير: "اركب الدراجة، عش شغفك، تعرف على نفسك."

ويختتم رالي دكار 2021، الذي انطلق في 3 يناير كانون الثاني، في جدة يوم الجمعة.

وعقد السباق في أوروبا وأفريقيا في الفترة من 1979 إلى 2007، لكن تم نقله إلى أمريكا الجنوبية، ثم الشرق الأوسط في 2020 بعد أن تم إلغاء حدث 2008 بسبب مخاوف أمنية.

وهناك خمس فئات رئيسية للمركبات في رالي داكار - السيارات والدراجات النارية والشاحنات وأجهزة UTV والدراجات الرباعية.