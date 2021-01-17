في مباراة العودة من إصابة دامت عامين.. لاعب إماراتي يصطدم بالقائم ويغادر الملعب

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في مباراة العودة من إصابة دامت عامين.. لاعب إماراتي يصطدم بالقائم ويغادر الملعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، أحمد ربيع، لإصابة إثر ارتطام قدمه بالقائم الأيمن وذلك في أول مباراة يلعبها بعد فترة غياب قاربت السنتين لاصطدامه بعامود إنارة في مباراة ودية عام 2019.

ففي مباراة الجزيرة أمام خورفكان، عاد أحمد ربيع للملاعب بعد فترة طويلة قاربت العامين إثر اصابة تعرض لها نتيجة اصطدامه بعامود إنارة في مباراة ودية لفريقه عام 2019.

وفي الوقت الإضافي من المباراة كان يسعى ربيع للحاق بكرة أرسلها زميله لكنه اصطدم بالقائم الأيمن لمرمى خورفكان ليخرج مصابا من الملعب.

وكشف نادي الجزيرة في بيان له أعقب المباراة أن الفحوصات أثبتت وجود كمدة في قدم اللاعب لكن إجراءات طبية أخرى وفحوصات إضافية ستُجرى له لتحديد طبيعة الإصابة والبرنامج العلاجي الذي يجب أن يُتبع.

يذكر أن الجزيرة كان قد خسر المباراة بثلاثية نظيفة أمام خورفكان في دوري الخليج العربي.

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