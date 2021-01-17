نشر الأحد ، 17 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض لاعب نادي الجزيرة الإماراتي، أحمد ربيع، لإصابة إثر ارتطام قدمه بالقائم الأيمن وذلك في أول مباراة يلعبها بعد فترة غياب قاربت السنتين لاصطدامه بعامود إنارة في مباراة ودية عام 2019.

ففي مباراة الجزيرة أمام خورفكان، عاد أحمد ربيع للملاعب بعد فترة طويلة قاربت العامين إثر اصابة تعرض لها نتيجة اصطدامه بعامود إنارة في مباراة ودية لفريقه عام 2019.

وفي الوقت الإضافي من المباراة كان يسعى ربيع للحاق بكرة أرسلها زميله لكنه اصطدم بالقائم الأيمن لمرمى خورفكان ليخرج مصابا من الملعب.

وكشف نادي الجزيرة في بيان له أعقب المباراة أن الفحوصات أثبتت وجود كمدة في قدم اللاعب لكن إجراءات طبية أخرى وفحوصات إضافية ستُجرى له لتحديد طبيعة الإصابة والبرنامج العلاجي الذي يجب أن يُتبع.

🚨 تحديث عن أحمد ربيع 🚨 كشف الفحص الطبي المبدئي الذي أجراه الطاقم الطبي على أحمد ربيع عن وجود كدمة في الساق اليسرى، وسيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة لتحديد طبيعة الإصابة والبرنامج العلاجي اللازم. https://t.co/svxtNk1NPK

يذكر أن الجزيرة كان قد خسر المباراة بثلاثية نظيفة أمام خورفكان في دوري الخليج العربي.