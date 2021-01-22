الدوري الإنجليزي.. أول خسارة لنادي ليفربول على أرضه منذ 2017

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—خسر نادي ليفربول الإنجليزي، الخميس، أمام نظيره نادي بيرنلي في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب آنفيلد الذي لم يخسر عليه نادي ليفربول في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أبريل/نيسان العام 2017 وفقا للموقع الرسمي للنادي.

إليكم تشكيل الريدز في مواجهة بيرنلي على آنفيلد الليلة! 🔴📋 #ليفربول_بيرنلي

وكان نادي ليفربول قد نشر على صفحته الرسمية بتويتر باللغة العربية تشكيلة الفريق قبل المباراة والتي ظهر فيها محمد صلاح على دكة البدلاء.

وأجاب مدرب ليفربول، يورغن كلوب على أسئلة إعلامية عقب المباراة، حيث قال إنها "ليست الفترة الأكثر حظًا في حياتنا. لكنني أعتقد أنه سيكون من غير اللائق بعض الشيء أن نحمل الحظ ما نمر به في الفترة الحالية. أعتقد أن مشكلتنا هي اتخاذ القرار في الوقت الحالي والقرارات تستند إلى المعلومات التي أقدمها بوضوح والحالة المزاجية التي نعيشها، ما مدى ثقتك في القيام بذلك في مساحات صغيرة وأشياء من هذا القبيل. لهذا قلت ما قلته. هذا هو سبب عدم تسجيلنا في هذه اللحظات. ليس من الجيد ذكر ذلك الآن لكننا فزنا بمباريات سابقة كنا فيها أقل استحواذًا أمام بيرنلي، مع فرص أقل صنعناها ضد بيرنلي وفزنا بها على الرغم من ذلك".

وتابع قائلا: "الليلة لم نفز لأننا لم نسجل من الفرص التي أتيحت لنا. عندما ألقي نظرة على المباراة الآن وعندما أفكر في الأمر - في جميع المقابلات كان لدي وقت كافٍ للتفكير قليلاً في الأمر - كيف من الممكن أن نخسر تلك المباراة؟ لكننا خسرنا. هذا خطأنا وهذا يعني إنه خطأي كذلك".

وعن استعادة الثقة للاعبيه، قال كلوب إنها "الوظيفة التي يتعين على المدير الفني أو المدرب القيام بها. أنا لست أول من يعاني من هذا الموقف ولن أكون الأخير، لكن لا يفيدني أن أخبرتك الآن بما سأقوله للأولاد. على أي حال، حول هذه المباراة تحديدًا، يجب أن أفكر فيها أولاً لأنني لم أقوم سوى بإجراء المقابلات بعد المباراة. بالتأكيد عملنا ليس علم الصواريخ، لكن لم ننجح مرة أخرى الليلة. إنها ليست أول مباراة لم ننجح فيها في التسجيل. هذا ما نأخذه. الأمر لا يتعلق بالأداء، إنها اللحظات حاسمة. علينا أن نتحسن في اللحظات الحاسمة مرة أخرى، علينا أن نعود لنكون أنفسنا مرة أخرى في اللحظات الحاسمة. ليس في بناء اللعب وصناعة الفرص، كل هذا جيد، ولكن في الثلث الأخير، في اللحظة الأخيرة، اتخاذ القرار في الوقت الحالي ليس كما ينبغي. الآن سيتحدث الجميع عن ذلك، إنه ليس أمرًا لطيفًا، وهذا لا يجعل المشكلة أصغر، بل يجعلها أكبر إلى حد ما ولا يزال يتعين علينا تغيير ذلك. هذا ما سنفعله".