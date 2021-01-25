شاهد.. "إنهاء ملكي" من محمد صلاح رغم خسارة ليفربول أمام مان يونايتد

نشر الاثنين ، 25 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حقق نجم نادي ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، هدفين في مباراة ناديه أمام مانشستر يونايتد، الأحد، ضمن الدور الـ32 بكأس الاتحاد الإنجليزي.

إنهاء ملكي من @MoSalah ⚽️👑 #يونايتد_ليفربول 2 - 2 #كأس_الاتحاد_الإنجليزي https://t.co/E1fGz6I8st

ونشرت نادي ليفربول على صفحته العربية الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، الهدف الثاني لصلاح بتعليق قال فيه: "إنهاء ملكي من محمد صلاح".

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ونشرت صفحة Emirates FA Cup مقطع فيديو للهدف الأول الذي أحرزه صلاح مكتفية بتعلق رمز "النار" على المقطع.

وتنضم خسارة ليفربول الأخيرة إلى سلسلة من نتائج غير موفقة، واجهها الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أدت إلى تراجعه في ترتيب جدول البريميرليغ.