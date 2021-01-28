أفضل لاعبي العالم يتنافسون للفوز ببطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف

بعد أن بدأ العام بالشفاء من جراحة في معصمه.. تيريل هاتون يُنهي عام 2020 كواحد من أفضل 10 لاعبي غولف في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيكون عشاق رياضة "الغولف"، الخميس بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني على موعد مع أفضل اللاعبين العالميين، ومن بينهم الأبطال العشرة الأوائل في هذه اللعبة، الذين حضروا إلى دبي للمشاركة في "بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك"، التي ستُقام على أرض "نادي الإمارات للغولف".

وتنطلق يوم الخميس بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني، النسخة الـ 32 لبطولة "أوميغا دبي ديزرت كلاسيك" التي ستستمر حتى يوم السبت المقبل بتاريخ 31 يناير يناير/ كانون الثاني، على أرض نادي الإمارات للغولف، بمشاركة 132 لاعباً من مختلف دول العالم، يتنافسون على رفع كأس الدلة العربية الشهير، وجوائز مالية تبلغ قيمتها 3 ملايين و250 ألف دولار، أي نحو 12 مليون درهم إماراتي، وفقاً لبيان رسمي صادر عن مكتب دبي للإعلام.

وفي ظل الأسماء العالمية للنجوم الحاليين والأبطال السابقين الذين يتواجدون في المنافسات، من الصعب التكهن بهوية المرشح للفوز باللقب، إذ يتقدم المشاركين اللاعب الأمريكي كولين موريكاوا المصنف الرابع عالمياً، والإنجليزي تيريل هاتون المتوج بلقب بطولة أبوظبي "إتش إس بي سي"، والإنجليزي لي ويستوود بطل النسخة الأخيرة من الجولة الأوروبية "السباق إلى دبي".

وقال هاتون: "من الرائع أن أعود إلى هنا في دبي، لقد فاتني الحدث العام الماضي، لأنني كنت أتعافى من جراحة بالمعصم. لقد أنهيت البطولة بشكل جيد في الماضي، وآمل أن أحظى بأسبوع جيد آخر هذا الأسبوع".

ويتزامن الحدث مع الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021، إذ قال المدير التنفيذي للبطولة سيمون كوركيل: "يعتبر اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة مناسبة تاريخية للدولة، ويسعدنا أن نسلط الضوء على أهميته مع مجموعة من اللاعبين الدوليين في دورة المجلس الشهيرة قبل انطلاق أوميغا دبي ديزرت كلاسيك"، وفقاً للبيان.

وفي النسخة رقم 32 من البطولة، سيكون الحضور للضيوف المدعوين فقط، ولكن سيتم بث الحدث للجمهور في جميع أنحاء العالم عبر شبكات البث الرياضية السائدة، ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبطولة.