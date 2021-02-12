الأمير عبدالعزيز الفيصل يشكر شقيق أمير قطر جوعان بن حمد والأخير يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، الخميس، شكره للشيخ جوعان بن حمد شقيق أمير قطر ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية على حفاوة الاستقبال معبرا عهن تهانيه بنجاح تنظيم بطولة كأس العالم للأندية.

يسرني أن أشكر أخي الشيخ جوعان بن حمد @JoaanBinHamad على حفاوة الاستقبال والضيافة .. وأبارك نجاح تنظيم كأس العالم للأندية.. مع كل الأمنيات بدوام التوفيق والنجاح..

جاء ذلك في تغريدة للأمير عبدالعزيز على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "يسرني أن أشكر أخي الشيخ جوعان بن حمد على حفاوة الاستقبال والضيافة.. وأبارك نجاح تنظيم كأس العالم للأندية.. مع كل الأمنيات بدوام التوفيق والنجاح.."

سعدنا بحضوركم لمشاركتنا ختام بطولة كأس العالم للأندية FIFA قطر ٢٠٢٠™️ ونشكركم أخي @AbdulazizTF على الزيارة الكريمة، ومرحبا بكم دائما يا بو تركي في بلدكم الثاني قطر .. https://t.co/TibVspozQ4

من جهته رد الشيخ جوعان بن حمد بتغريدة قال فيها: "سعدنا بحضوركم لمشاركتنا ختام بطولة كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020 ونشكركم أخي (عبدالعزيز بن تركي الفيصل) على الزيارة الكريمة، ومرحبا بكم دائما يا بو تركي في بلدكم الثاني قطر.."

ويذكر أن الأهلي المصري فاز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية في قطر، بعد فوزه على منافسه بالميراس البرازيلي عبر ركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما، الخميس.