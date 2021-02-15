كلوب يرد على شائعات استقالته من تدريب ليفربول وتأثير وفاة والدته عليه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أنه لا يحتاج لراحة لذلك فهو لا يفكر بالاستقالة من منصبه الحالي في ظل تراجع نتائج الفريق.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام لايبزغ الألماني في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا عندم سئل عن الإشاعات التي تتحدث عن رحيله وحاجته للراحة: "لن أغادر ولا أحتاج لاستراحة".

وتابع المدرب الألماني متحدثا عن وفاة والدته قبل أيام من خسارة ليفربول الأخيرة: "حسنا، آخر ما أود فعله هو الحديث عن شؤون خاصة في مؤتمر صحفي لكن الجميع يعلم أننا على المستوى الشخصي مررنا بمدة صعبة لكن هذا الأمر لمن يكن خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية فحسب بل لوقت طويل جدا ونحن دائما نتعامل مع الأمر كعائلة 100%".

وأضاف كلوب قائلا: "وعندما أتيت إلى هنا إلى النادي للعمل، أبلغ من العمر 53 عاما وقد أمضيت 20 عاما كمدرب و30 عاما كلاعب وأستطيع أن أفصل بين شيء وآخر ولا أخلط بين الأشياء، فإذا كنت أفكر بأمور شخصية فأنا أفعل ذلك وإذا كنت أفكر بكرة القدم فأنا أفكر بكرة القدم فقط، بالتأكيد أتأثر بما يحدث حولي لكن لا يجب لأحد أن يقلق بشأني، فأنا، وقد لا أبدو كذلك لأن الطقس سيء وأنا أبيض والشيب يكثر في لحيتي ولا أنام جيدا وعيناي تبدوان بهذا الشكل، لكنني مفعم بالطاقة"، حسب قوله.

وكانت قد توفيت والدة المدرب الألماني قبل 5 أيام بسبب تداعيات إصابتها بفيروس كورونا وقد نعاها بكلمات مؤثرة، قبل أن يتلقى فريقه هزيمة ثقيلة أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثية مقابل هدف وحيد، السبت، ليصبح الفريق في المركز الرابع ويبتعد بفارق 13 نقطة عن المتصدر، مانشستر سيتي.