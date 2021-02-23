دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت وكالة الأناضول التركية الرسمية، الثلاثاء، مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يسدد ركلة جزاء، وذلك نقلا عن الصفحة الرسمية لأردوغان على تويتر.

ونشر أردوغان صورة متحركة بينما يقوم بتسديد الكرة وعلق عليها بالقول: "لا توقف.. سنواصل إحراز الأهداف"، على حد تعبيره.

Durmak yok, gollere devam... 🇹🇷 https://t.co/i5f10sfHtT

من جانبها، نشرت الأناضول المقطع الكامل لتسديد الرئيس التركي لركلة جزاء، ونقلت عنه التصريح نفسه، وأشارت إلى أن المقطع التُقط في حفل افتتاح ملعب "غورسل أكسل" في ولاية إزمير.

#أردوغان: "سنواصل إحراز الأهداف" نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صورة له عبر صفحته على "تويتر"، أثناء تنفيذه ركلة جزاء، تحت عنوان "لا توقف.. سنواصل إحراز الأهداف". https://t.co/QqSLI8Er9Y https://t.co/m43YoQqIYS

وذكرت الأناضول أن نائب حزب العدالة والتنمية عن إزمير، ألباي أوزالان، كان يقف حارسا للمرمى

وقفز أوزالان في الجهة المعاكسة لتسديدة أردوغان التي لم تكن قوية بما يكفي لكنها جاءت في الزاوية اليمتى للحارس.

يذكر أن الرئيس التركي كان لاعبا في نادي "قاسم باشا" التركي التابع لمدينة إسطنبول، ويُعرف عنه حبه لكرة القدم ولاعبيها، إذ كان قد التقط صورتين مع اللاعبين الألمانيين من أصول تركية، مسعود أوزيل وإالكاي جندوجان، ما عرض اللاعبين لهجوم شرس من جانب الصحافة الألمانية عام 2018.