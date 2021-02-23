الحارس نائب "العدالة والتنمية".. أردوغان مسددا ركلة جزاء: سنواصل تسجيل الأهداف

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الحارس نائب "العدالة والتنمية".. أرودغان مسددا ركلة جزاء: سنواصل تسجيل الأهداف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت وكالة الأناضول التركية الرسمية، الثلاثاء، مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يسدد ركلة جزاء، وذلك نقلا عن الصفحة الرسمية لأردوغان على تويتر.

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ونشر أردوغان صورة متحركة بينما يقوم بتسديد الكرة وعلق عليها بالقول: "لا توقف.. سنواصل إحراز الأهداف"، على حد تعبيره.

من جانبها، نشرت الأناضول المقطع الكامل لتسديد الرئيس التركي لركلة جزاء، ونقلت عنه التصريح نفسه، وأشارت إلى أن المقطع التُقط في حفل افتتاح ملعب "غورسل أكسل" في ولاية إزمير.

وذكرت الأناضول أن نائب حزب العدالة والتنمية عن إزمير، ألباي أوزالان، كان يقف حارسا للمرمى

وقفز أوزالان في الجهة المعاكسة لتسديدة أردوغان التي لم تكن قوية بما يكفي لكنها جاءت في الزاوية اليمتى للحارس.

يذكر أن الرئيس التركي كان لاعبا في نادي "قاسم باشا" التركي التابع لمدينة إسطنبول، ويُعرف عنه حبه لكرة القدم ولاعبيها، إذ كان قد التقط صورتين مع اللاعبين الألمانيين من أصول تركية، مسعود أوزيل وإالكاي جندوجان، ما عرض اللاعبين لهجوم شرس من جانب الصحافة الألمانية عام 2018.

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