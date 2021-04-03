دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أغلق المدرب الإسباني، بيب غواردويلا الباب أمام التعاقد مع المهاجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، بشكل غير مباشر، إذ أكد أن من المرجح ألا يتعاقد مانشستر سيتي الإنجليزي مع أي مهاجم بديل للأرجنتيني سيرجيو أغويرو بسبب الأزمة المالية التي سببتها جائحة فيروس كورونا.

وقال غوارديولا عما إذا كان سيتعاقد مع مهاجم خلفا لأغويرو، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفريق مع ليستر سيتي: "أود أن أكون واضحا، ربما سنجد لاعبا ليعوض أغويرو، على صعيد الأرقام، أعتقد أن الأمر شبه مستحيل وعلى صعيد ما يعنيه للنادي فإن الأمر مستحيل، وربما (نتعاقد مع البديل)، لكن ربما هناك فرصة كبيرة لألا نتعاقد مع أي مهاجم هذا الموسم".

وتابع المدرب الإسباني قائلا: "لدينا ما يكفي من اللاعبين في الفريق الأول ولاعبين مثيرين للاهتمام في الأكاديمية، وهناك تغيير كبير في العالم هذه الفترة على الصعيد الاقتصادي والأزمات التي يعاني منها عالم كرة القدم، لذلك فلن نتعاقد مع مهاجم للموسمة المقبل".

وجدد مدرب السيتي التأكيد على أن الفريق لن يدفع مبالغ طائلة للتعاقد مع مهاجم هذا الموسم، مشيرا إلى أن جميع الأندية تعاني من أزمات اقتصادية والسيتي ليس استثناء.

وكان قد أعن أغويرو الفريق السماوي مغادرة اللاعب (صاحب ثالث أعلى أجر في الفريق بأكثر من 230 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع) بنهاية الموسم دون تحديد وجهته.