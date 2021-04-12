فريق كرة قدم يخوض مباراة بـ7 لاعبين فقط أمام فريق مكتمل.. ما السبب؟

(CNN)-- قدم فريق كرة القدم الكولومبي "ريونيغرو أغيلاس" 7 لاعبين فقط، الأحد، في مباراة بدوري الدرجة الأولى في البلاد، وكان ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوفهم.

ووفقًا لبيان نُشر على حساب الفريق الرسمي على تويتر، كان لدى النادي 7 لاعبين فقط بعد أن ثبتت إصابة 16 لاعباً بفيروس كورونا الأسبوع المنصرم، بجانب إصابات تعرض لها 7 آخرون.

طلب النادي تأجيل المباراة، ضد نادي "تشيكو بوياكا"، لكن تم رفض الطلب، كما جاء في البيان.

وفقًا للوائح فيفا الدولية وقواعد الدوري الخاصة، يمكن المضي قدمًا في المباراة طالما أن كل فريق يمكنه أن يضم 7 لاعبين على الأقل.

دخل أعضاء فريق "ريونيغرو أغيلاس" الملعب حاملين لافتتين كتب عليهما “لعب نظيف” و “الحياة أولاً” قبل أن يلعب المباراة، والتي انتهت بفوز "شيكو بوياكا" 3-0.