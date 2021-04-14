بينهم محمد صلاح.. قائمة بمشاهير الرياضة الأعلى أجراً على إنستغرام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تخيّل لو أنك تجني آلاف الدولارات مقابل كل محتوى إعلاني تنشره على صفحتك الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".. ليس مستحيلاً، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة أيضاَ! إذ عليك أن تكون من الأشخاص الذين صنعوا لنفسهم "اسماً كبيراً" في العالم الافتراضي حتى جمّعوا الملايين من المتابعين!

نشر موقع “Hopper HQ” المختص بإدارة التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي القائمة السنوية للشخصيات الرياضية الأعلى أجراً على منصة "انستغرام" لعام 2020، إذ احتل لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو المرتبة الأولى بـ 889 ألف دولار أمريكي مقابل كل منشور بمحتوى إعلاني ينشره على صفحته، والتي يتابعها أكثر من 224 مليون شخص من حول العالم. وفي المرتبة الثانية جاء لاعب الكرة البرازيلي نيمار دا سيلفا بمبلغ قدره 704 ألف دولار أمريكي مقابل كل منشور. ليحل في المرتبة الثالثة ليونيل ميسي بـ 695 ألف دولار أمريكي مقابل كل منشور.

وقد جاء محمد صلاح ضمن اللائحة ليتصدر المرتبة العاشرة بـ 180 ألف دولار أمريكي مقابل كل منشور. إليكم نظرة على الشخصيات الرياضية الأعلى أجراً على منصة "انستغرام" خلال عام 2020.