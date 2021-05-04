روما يتعاقد مع مورينيو "لبناء فريق جديد" بعد إقالته من توتنهام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي روما الإيطالي، الثلاثاء، عن التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب فريق كرة القدم، في عقد مدته 3 سنوات يستمر حتى 30 يونيو 2024، وسيبدأ مورينيو مهمته قبل موسم 2021-22، بحسب بيان للنادي.

وقال رئيس النادي دان فريدكين ونائبه رايان فريدكين: "يسعدنا الترحيب بجوزيه مورينيو في عائلة روما. هو بطل عظيم فاز بالألقاب على كل المستويات، وسيوفر القيادة والخبرة الهائلة لمشروعنا الطموح. يعد تعيينه خطوة كبيرة في بناء ثقافة فوز طويلة الأمد".

من جانبه، قال مورينيو: "شكراً لعائلة فريدكين لاختياري لقيادة هذا النادي الرائع. بعد اجتماعات مع المالك وتياجو بينتو، فهمت على الفور المدى الكامل لطموحاتهم. هو نفس الطموح والدافع الذي دفعني دائمًا، ونريد معًا بناء مشروع ناجح خلال السنوات القادمة".

وأضاف مورينيو: "أقنعني الشغف المذهل لمشجعي روما بقبول الوظيفة ولا أطيق الانتظار لبدء الموسم المقبل. في غضون ذلك، أتمنى لباولو فونسيكا كل التوفيق وآمل أن تقدر وسائل الإعلام أنني سأتحدث في الوقت المناسب".

ووصف بيان النادي مورينيو البالغ من العمر 58 عاما، بأنه أحد أكثر المدربين نجاحاً في تاريخ الرياضة، مشيرا إلى أنه فاز بـ25 لقبًا في مسيرته، ودرب العديد من الأندية الكبرى من بينها ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي وإنتر ميلان، وآخرهم كان توتنهام هوتسبير الذي أقال مورينيو في 19/ أبريل نيسان الماضي.

في غضون ذلك، قال المدير العام لكرة القدم بنادي روما تياجو بينتو إنه "عندما أصبح مورينيو متاحًا، انتهزنا على الفور فرصة التحدث مع أحد أعظم المدربين في كل العصور. لقد أذهلتنا رغبته في الفوز وشغفه باللعبة. بصرف النظر عن عدد الألقاب التي فاز بها، تركيزه الأساسي ينصب دائمًا على البطولة التالية. يمتلك المعرفة والخبرة والقيادة للمنافسة على جميع المستويات".

وأضاف: "نحن نعلم أنه من أجل بناء مشروع رياضي ناجح، يتطلب الأمر الوقت والصبر والأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة. نحن على ثقة تامة من أن جوزيه سيكون المدرب المثالي لمشروعنا، سواء في المستقبل القريب أو البعيد". وتابع بالقول: "جنبًا إلى جنب مع رؤية وطموح دان وريان فريدكين، سنبني أسس فريق روما الجديد".