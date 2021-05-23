دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحرز مهاجم توتنهام الإنجليزي لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ)، بعد تسجيله هدف في شباك ليستر سيتي، الأحد، ساعده في تخطي منافسه المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، اللذان كانا متساويين في عدد الأهداف.

وقبل المباراة مع ليستر سيتي، التي انتهت لصالح توتنهام بنتيجة 4 – 2، كان لدى كين وصلاح 22 هدفا، وسبق لهما الفوز بالحذاء الذهبي لهداف الدوري مرتين.

ولم ينجح صلاح في تسجيل أهداف في مباراة الجولة الأخيرة من الدوري بين ليفربول وكريستال بالاس، رغم فوز فريقه بهدفين دون رد عبر زميله ساديو ماني.

وكان كين قد أحرز أكبر عدد من الأهداف في موسمي 2015-2016 و2016-2017، قبل أن يحرز اللقب بالموسم الحالي بعد 4 أعوام.

ونال صلاح الحذاء الذهبي لهداف البريميرليغ في موسمي 2017-2018، وفي الموسم التالي شارك الجائزة مع ساديو ماني ونجم أرسنال بيير إيمريك أوباميانغ.

ويعتبر أسطورة أرسنال المخضرم تييري هنري من بين أكثر اللاعبين الفائزين بلقب الهداف، وذلك في أعوام و2002 و2004 و2005 و2006.