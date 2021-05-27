ريال مدريد: زين الدين زيدان قرر انهاء دوره كمدرب للفريق

بعد الصافرة.. هل وقع زيدان بالفخ بعد عودته إلى ريال مدريد؟

بعد الصافرة.. هل يغامر زيدان بسمعته كمدرب بعودته للريال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الخميس، أن الفرنسي، زين الدين زيدان، قرر انهاء دوره كمدرب للفريق.

جاء ذلك في بيان نشره النادي على موقعه الرسمي وقال فيه: "يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم ان المدرب زين الدين زيدان قرر إنهاء مسيرته الحالية كمدرب لنادينا.. يجب علينا احترام قراره وإبداء تقديرنا له وامتناننا لمهنيته وتفانيه وشغفه على مدار السنوات الماضية، ولكل ما يمثله ويعنيه بالنسبة لريال مدريد".

وأضاف النادي: "زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد وارثه الأسطوري يتجاوز أفاق كونه مدرباً ولاعباً في نادينا.. يعرف زيدان انه في قلب ريال مدريد وأن ريال مدريد هو، وسيظل دائماً، منزله".

ويذكر أن زيدان عيّن مدربا لنادي ريال مدريد في العام 2019 بعقد ينتهي في يونيو/ حزيران 2022 وذلك خلفا للأرجنتيني سانتياغو سولاري وتعيين الفرنسي، زين الدين زيدان مدربا للفريق، خلفا له.