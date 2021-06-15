دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر نجم الكرة الدنماركي، كريستيان إريكسن، الثلاثاء، صورة له على سرير الشفاء بعد إصابته بسكتة قلبية خلال مباراة لمنتخبه ضد فنلندا ببطولة كأس الأمم الأوروبية، السبت الماضي.

الصورة نشرها إريكسن على صفحته الرسمية بإنستغرام، قائلا بتعليق: "مرحبا جميعا، شكرا جزيلا لتمنياتكم الرائعة والحلوة ورسائلكم من حول العالم فهي تعني الكثير لي ولعائلتي.. أنا بخير في الظروف الحالية لا زال يتوجب علي الخضوع لعدد من الفحوص في المستشفى ولكن أشعر أنني بخير".

وأضاف: "الآن أنا سأهتف للشباب ولفريق الدنمارك في المباريات المقبلة، العبوا للدنمارك كلها".

وكان لاعب خط الوسط الدنماركي قد سقط على الأرض خلال رمية تماس، قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول من المباراة على ملعب باركين في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

ويذكر أن طبيب الفريق الدنماركي، مورتن بوسين، قال في مؤتمر صحفي في كوبنهاغن الأحد، إن نجم كرة القدم الدنماركي كريستيان إريكسن "ذهب" قبل إنقاذه من سكتة قلبية أصابته خلال مباراة ضد فنلندا، السبت.

وقال: "حسنًا، ماذا يجب أن أقول؟ لقد ذهب. وأجرينا إنعاشًا للقلب وكانت سكتة قلبية. ما مدى قربنا؟ لا أعرف. لقد أعدناه بعد صدمة كهربية واحدة، لذلك هذا صحيح سريع... أنا لست طبيب قلب، لذا فإن التفاصيل حول ما حدث والمزيد سأتركه للخبراء".