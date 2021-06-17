دبي، الإمارتت العربية المتحدة (CNN) – كشف مدافع ريال مدريد الذي سيغادر الفريق، سيرخيو راموس، الأسباب التي أدت لخروجه من الفريق الملكي مؤكدا أنه لم يكن يرغب بالمغادرة لكنه تفاجأ بأن العقد المقدم له قد "انتهت صلاحيته".

وقال راموس في مؤتمر صحفي عقده بعد حفل توديعه: "لم أكن أرغب يوما بمغادرة ريال مدريد وددت دائما الاستمرار".

وتابع قائد الريال سابقا قائلا: "لقد قدم النادي لي عرضا لمدة عام مع تخفيض أجري، لكنني رغبت بعقد مدته عامين من أجلي ومن أجل عائلتي".

وأضاف اللاعب الإسباني قائلا إنه عندما وافق على عرض الريال قيل له إن مدة العقد قد انتهت وأردف: "لقد انتهى وقت العقد ولم أكن أعرف".

وتساءل راموس عن سبب وضع مدة صلاحية للعقد قائلا: "لا أعلم لماذا وضعوا مدة صلاحية للعقد دون أن يخبروني وقد كانت المفاوضات جارية".

وتابع المدافع الإسباني: "ربما أسأت فهم العقد لكن لم يخبرني أحد أنه يمكن سحب العقد المقدم"، حسب قوله.