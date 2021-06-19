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في تصريح مثير للجدل.. مدرب ألمانيا يتحدث عن رونالدو وتحريك كوكا كولا

رياضة
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لماذا فازت فرنسا على ألمانيا وهل كانت نتيجة البرتغال خداعة؟
05:12
لماذا فازت فرنسا على ألمانيا وهل كانت نتيجة البرتغال خداعة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تحدث المدرب الألماني، يواكيم لوف، عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل مواجهة المنتخبين السبت، مشيرا إلى أنه يمكن أن يفعل أشياء أكثر أهمية من "حركة كوكا كولا".

وقال لوف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة عن رونالدو: "يمكن لرونالدو أن يفعل أشياء أكثر أهمية من تحريك كوكا كولا، لديه جودة أكثر من ذلك ويمكنه تسجيل أهداف مميزة".

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وتابع مدرب ألمانيا قائلا: "فهو هداف ويمكنه التسجيل بالقدمين كما أنه جيد بالرأسيات لكنه لا يستطيع أن يفعل كل شيء بمفرده".

وأضاف لوف قائلا إن مراقبة رونالدو بمدافع واحد أمر غير كاف لذلك يجب على الفريق برمته أن يكون حذرا وأن ينتبهوا للنجم البرتغالي.

وستواجه ألمانيا البرتغال في ثاني مباريات الفريقين في كأس أمم أوروبا بعد أن خسرت ألمانيا المباراة الأولى بالخسارة أمام فرنسا بهدف نظيف.

من جانبها، حققت البرتغال فوزا عريضا بثلاثية نظيفة على المجر، وتحتاج لتحقيق فوز على ألمانيا لمضمان التأهل إلى دور الـ16.

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