دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقب نجم الكرة السعودية، سامي الجابر على تغريدة سابقة له حول وجود 170 مليون ريال "غير مدققة" خلال رئاسته لنادي الهلال، وذلك بعد ما وصفه بـ"صدور حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت الإساءة" للأمير نواف بن سعد آل سعود.

(سبق وأن غردت بحسابي وذكرت ما نصه: "خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت هناك ١٧٠ مليون لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلا" وقد صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت اساءة تلك التغريدة للأمير نواف بن سعد آل سعود واعتذر له عن ذلك).

جاء ذلك في تغريدة للجابر على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "سبق وأن غردت بحسابي وذكرت ما نصه: ’خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت هناك ١٧٠ مليون لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلا‘ وقد صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت اساءة تلك التغريدة للأمير نواف بن سعد آل سعود واعتذر له عن ذلك".

الهيئة العامة للرياضة توضح: بعد مراجعة كاملة و دقيقة لكافة التقارير التي وردتها .. لم يسبق أن تلقت الهيئة أي تقرير من إدارة الكابتن سامي الجابر بخصوص وجود مبالغ مالية غير مدققة خلال فترة رئاسته . https://t.co/g0x6BfHNgY

ويذكر أن وزارة الرياضة السعودية كانت قد ردت في بيان العام 2019 قالت فيه: "الهيئة العامة للرياضة توضح: بعد مراجعة كاملة ودقيقة لكافة التقارير التي وردتها.. لم يسبق أن تلقت الهيئة أي تقرير من إدارة الكابتن سامي الجابر بخصوص وجود مبالغ مالية غير مدققة خلال فترة رئاسته".

مع التقدير و الاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة و الذي اشار لعدم تلقي الهيئة اي تقارير بخصوص ال170 مليون التي يتم بين الحين والاخر تدوالها اعلامياً أرغب توضيح انه بالفعل لم تتلقى الهيئة اي تقرير مالي (منفصل) بهذا الخصوص. 1️⃣ https://t.co/sAKY3wFXbS

ورد الجابر حينها على بيان الرياضة السعودية، بتغريدة قال فيها: "مع التقدير والاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة و الذي اشار لعدم تلقي الهيئة اي تقارير بخصوص ال170 مليون التي يتم بين الحين والاخر تداولها اعلامياً أرغب توضيح انه بالفعل لم تتلقى الهيئة اي تقرير مالي (منفصل) بهذا الخصوص".