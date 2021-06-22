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سامي الجابر يعلق بعد "ثبوت إساءة" تغريدة ضد أمير سعودي حول نادي الهلال بقضية الـ170 مليون ريال "غير المدققة"

رياضة
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صورة أرشيفية لسامي الجابر العام 2006
Credit: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقب نجم الكرة السعودية، سامي الجابر على تغريدة سابقة له حول وجود 170 مليون ريال "غير مدققة" خلال رئاسته لنادي الهلال، وذلك بعد ما وصفه بـ"صدور حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت الإساءة" للأمير نواف بن سعد آل سعود.

جاء ذلك في تغريدة للجابر على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "سبق وأن غردت بحسابي وذكرت ما نصه: ’خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت هناك ١٧٠ مليون لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلا‘ وقد صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت اساءة تلك التغريدة للأمير نواف بن سعد آل سعود واعتذر له عن ذلك".

ويذكر أن وزارة الرياضة السعودية كانت قد ردت في بيان العام 2019 قالت فيه: "الهيئة العامة للرياضة توضح: بعد مراجعة كاملة ودقيقة لكافة التقارير التي وردتها.. لم يسبق أن تلقت الهيئة أي تقرير من إدارة الكابتن سامي الجابر بخصوص وجود مبالغ مالية غير مدققة خلال فترة رئاسته".

ورد الجابر حينها على بيان الرياضة السعودية، بتغريدة قال فيها: "مع التقدير والاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة و الذي اشار لعدم تلقي الهيئة اي تقارير بخصوص ال170 مليون التي يتم بين الحين والاخر تداولها اعلامياً أرغب توضيح انه بالفعل لم تتلقى الهيئة اي تقرير مالي (منفصل) بهذا الخصوص".

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