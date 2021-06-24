أمير سعودي يرد على "إساءة له" خلال برنامج على قناة سعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، على ما اعتبرها "إساءة له" في تصريحات جاءت خلال مقابلة على برنامج يبث على قناة روتانا خليجية.

الحقيقة أنني أستغرب من برنامج يا هلا ومن الدكتور أحمد تمرير اساءة عبدالعزيز الغيامة لي .. ربما يكون من حقه وصف رأيي برأي مشجع رغم أنني أوضحت أسباب رأيي في عدة تغريدات .. ومع هذا لا إساءة مباشرة في أن يعتبر رأيي رأي مشجع ولكن أن يقول :أي عاقل سيختار الثلاثة فهذه إساءة لا مبرر لها. https://t.co/WrPrcUKG0W

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للأمير عبدالرحمن بن مساعد على صفحته الرسمية بتويتر، حيث علق على مقطع فيديو من مقابلة حملت عنوان "د. العرفج: الأمير عبدالرحمن بن مساعد أكثر الناس تقبلا للنقد والرأي والرأي الآخر"، قائلا: "الحقيقة أنني أستغرب من برنامج يا هلا ومن الدكتور أحمد تمرير اساءة عبدالعزيز الغيامة لي.. ربما يكون من حقه وصف رأيي برأي مشجع رغم أنني أوضحت أسباب رأيي في عدة تغريدات.. ومع هذا لا إساءة مباشرة في أن يعتبر رأيي رأي مشجع ولكن أن يقول: أي عاقل سيختار الثلاثة فهذه إساءة لا مبرر لها".

أقول لد. أحمد سلمه الله : ثقتك في أنني سأعمل اعادة تغريد لإساءة وردت في البرنامج لي لا أدري من أين استمديتها.. ولو أنك لا تدرك أن وصف رأيي برأي غير عاقل أمر مسيء لما بذلت هذا الجهد في اغراقي بمدح تقبل الرأي، هناك فرق بين تقبل الرأي وتقبل الإساءة،عتبي فقط على روتانا وعلى أخي مفرح https://t.co/WrPrcUKG0W

وفي تغريدة منفصلة قال الأمير: "أقول لد. أحمد سلمه الله: ثقتك في أنني سأعمل اعادة تغريد لإساءة وردت في البرنامج لي لا أدري من أين استمديتها.. ولو أنك لا تدرك أن وصف رأيي برأي غير عاقل أمر مسيء لما بذلت هذا الجهد في اغراقي بمدح تقبل الرأي، هناك فرق بين تقبل الرأي وتقبل الإساءة، عتبي فقط على روتانا وعلى أخي مفرح".

الإساءة في كلام الغيامة الذي نقلوه بأن يقول أي عاقل سيختار الثلاثة ، أي أن كل من لا يقول بذلك ليس عاقلًا. https://t.co/JVJ5EpoxtX

وفي تعليق على الأمر كتب صاحب حساب (Abu Ahmad _h - €₩£¥) تغريدة قال فيها: "ماني شايف إساءة منهم يبو فيصل"، ليرد الأمير عبدالرحمن قائلا: "الإساءة في كلام الغيامة الذي نقلوه بأن يقول أي عاقل سيختار الثلاثة ، أي أن كل من لا يقول بذلك ليس عاقلًا".