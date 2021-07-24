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الجندوبي يضمن أول ميدالية لتونس والعرب في أولمبياد طوكيو بعد وصوله لنهائي التايكواندو

رياضة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ضمن التونسي محمد خليل الجندوبي أول ميدالية لتونس في أولمبياد طوكيو بعد أن وصل إلى نهائي منافسات التياكواندو لوزن الـ58 كغ، السبت.

وافتتح الجندوبي مشاركته بفوز على الروسي ميخائيل أرتومونوف بنتيجة 25-18 في دور الـ16، قبل أن يتغلب على الإثيوبي سالومون ديمسي باكتساح، إذ فاز عليه بنتيجة 32-9.

وخاض اللاعب التونسي نصف النهائي أمام الكوري الجنوبي جون جانغ، وفاز عليه بنتيجة 25-19، ليبلغ النهائي ويضمن ميدالية للعرب وتونس.

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وسيواجه الجندوبي اللاعب الإيطالي فيتو ديلاكيا، في النهائي، بوقت لاحق السبت، في محاولة لخطف ميدالية ذهبية لبلاده.

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