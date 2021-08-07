دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُوجت المصرية فريال أشرف عبدالعزيز بذهبية الكاراتيه للسيدات لوزن ما فوق 61 كيلوغرام، بعد فوزها على الأذربيجانية إيرينا زارتسكا 2-0 في نهائي منافسات اللعبة في أولمبياد طوكيو 2020.

وفريال أشرف (22 عامًا) أول امرأة مصرية تحرز ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية. وهي أيضا ثامن ميدالية ذهبية لمصر في الألعاب الأولمبية منذ عام 1912. بجانب كونها أول ميدالية ذهبية لمصر منذ دورة أثينا للألعاب الأولمبية 2004.

من جانبه، هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اللاعبة عبر صفحته في فيسبوك قائلا: "إنه إنجاز جديد يدعو للفخر ويؤكد قدرة المصريين على صنع الإنجازات في جميع المجالات. فخور بإبنتي فريال أشرف وبكل مصري يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية".

وهذه هي الميدالية الثانية في الكاراتيه في أولمبياد طوكيو، حيث حصلت جيانا فاروق على الميدالية البرونزية في وزن أقل من 61 كجم يوم الجمعة.

وفي وقت سابق السبت، أحرز المصري أحمد الجندي (21 عامًا) بالميدالية الفضية في لعبة الخماسي الحديث وهي أول ميدالية لبلاده في هذه اللعبة.