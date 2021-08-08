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تعرف على مكافأة الوليد بن طلال للاعب طارق حامدي بعد فوزه بفضية طوكيو

رياضة
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تعرف على مكافأة الوليد بن طلال للاعب طارق حامدي بعد فوزه بفضية طوكيو
Credit: ALEXANDER NEMENOV / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الأمير السعودي، الوليد بن طلال، التبرع بمليون ريال للاعب طارق حامدي بعد فوزه بفضية الكاراتيه بوزن فوق ما فوق 75 كغ في أولمبياد طوكيو.

وقال الوليد بن طلال عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نبارك للقيادة تحقيق البطل طارق حامدي في أولمبياد طوكيو"، حسب قوله.

وأضاف الأمير السعودي قائلا: " وبمناسبة هذا الإنجاز التاريخي أقدم مكافاة 1000000 ريال للبطل السعودي"، على حد تعبيره.

وكان قد خسر حامدي مباراة الميدالية الذهبية أمام نظيره الإيراني سجاد كنج زادة، السبت، بعد تعرضه لعقوبة نتيجة ضربة على الجزء العلوي من جسد اللاعب الإيراني طرحته أرضا.

وأثارت خسارة اللاعب السعودي ردود فعل غاضبة على تويتر من جانب المغردين الذين اعتبروا أن الذهب سُرق من السعودية لاعتبارات غير رياضية من جانب الحكم التركي.

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