ميسي إلى باريس سان جيرمان.. وجماهير النادي: نعيش حلمًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن الحافز لديه أكبر من أي وقت مضى مشيرا إلى أن مجموعة باريس سان جيرمان متحدة ومتماسكة وقوية.

وقال ميسي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد لتقديمه: "الترحيب الذي حظيت به كان رائعا أشعر أنني سعيد للغاية لا أستطيع الانتظار لأبدا باللعب مع زملائي"، حسب قوله.

وأضاف اللاعب الأرجنتيني قائلا: "أرجو أن تكون سنة مميزة للجماهير والفريق"، وتابع: "سأحضر للموسم القادم بمفردي، وأرجو أن أتمكن من اللعب بأقرب وقت ممكن".

وأكد ميسي أنه جاء إلى باريس لتقديم أكبر مساعدة ممكنة، وأضاف قائلا: "لدي حافز أكبر من أي وقت مضى"، حسب قوله.

ووصف النجم الأرجنتيني مجموعة باريس سان جيرمان بـ"المتحدة والقوية" وقال عن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا: "نحن نعرف بعضنا جيدا أتمنى أن نكون أقوياء مع جميع زملائنا".

وتابع ميسي قائلا: "أعلم المدرب ماوريسيو بوتشيتينو جيدا، فكرة أنه أرجنتيني ساعدتني من البداية، لقد كانت سببا في قراري"، حسب قوله.

وعلى المستوى الشخصي، قال النجم الأرجنتيني: "على الصعيد العائلي ستكون التجربة جميلة، نحن في مدينة مذهلة وسنستمع بالحياة فيها، نحن سعداء ومرتاحون".