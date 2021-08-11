ميسي في باريس.. عقد يمتد لعامين وهذا ما فعله في اليوم الأول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الثلاثاء، بعقد يمتد لعامين لينضم إلى كوكبة النجوم التي يضمها الفريق الذي بات يشبهه كثيرون بمشروع "غالاكتيكوس" ريال مدريد في الحقبة الأولى لفلورنتينو بيريز.

ونشر النادي الباريسي الإعلان الرسمي عن وصول ميسي وانضمامه إلى صفوفه وأظهر مقطع فيديو شاركه النادي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، تفاصيل اليوم الأول للنجم الأرجنتيني في العاصمة الفرنسية باريس.

وظهر ميسي وهو في الطائرة متجها من برشلونة إلى العاصمة الفرنسية ثم خرج لتحية الجمهور وأجرى بعد ذلك الفحوصات الطبية ثم اتجه إلى مقر النادي حيث أجرى استعراضا بسيطا بالكرة قبل أن يتوجه إلى مقر النادي لتوقيع النادي وقد كان باستقباله لاعبي الفريق، الهولندي جيجي فينالدوم والمغربي أشرف حكيمي، بالإضافة إلى وجود رئيس مجلس إدارة النادي، القطري ناصر الخليفي، والمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو.

وبدت علامات السعادة على ميسي وعائلته في الطائرة، حيث ظهرت زوجته، أنتونيلا روكوزو، في المقطع نفسه وهي تحاول أن تقول: "أنا بخير" باللغة الفرنسية.

وانضم النجم الأرجنتيني إلى كوكبة من النجوم على رأسها نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي وسيرخيو راموس وأشرف حكيمي وجيانلويجي دوناروما، في فريق شبهه كثيرون بـ"فريق الأحلام"، وقد استقطب أبرز نجوم ريال مدريد وبرشلونة ما جعل المخاوف تزداد حول مستقبل الكرة في إسبانيا.

وكان قد رحل ميسي عن صفوف برشلونة بعد 21 عاما قضاها في صفوف النادي، وذلك بسبب عدم قدرة إدارة الفريق على تسجيل عقده نظرا للديون العالية التي يعاني منها برشلونة وقواعد اللعب المالي النظيف التي تحتم عليه سقفا محددا لأجور اللاعبين.

وودع النجم الأرجنتيني فريقه السابق بالدموع في مؤتمر صحفي مؤكدا أنه لم يكن يرغب بالرحيل والإدارة كذلك لكن قواعد اللعب المالي النظيف حرمته من التجديد.