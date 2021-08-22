إنفوجراف..5 نصائح يمكن أن تساعد المبتدئين في لعبة الغولف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تريد ممارسة رياضة الغولف، لكنك تخشى أن يصعب عليك تعلمها.. الأمر بسيط للغاية، فكل ما عليك فعله هو أن تتبع 5 خطوات بسيطة يقدمها مدرب الغولف، آندي كارتر، وهو من إنجلترا، للمبتدئين (شاهد الإنفوغراف أعلاه)

5 خطوات بسيطة لتعلّم رياضة الغولف:

تعلّم الأساسيات بشكل صحيح

لا تخف من ارتكاب الأخطاء

خذ دورة بالدروس التي تركز على جميع جوانب اللعبة

اضرب أكبر عدد ممكن من الكرات

ابدأ بتعلّم أساسيات ضرب الكرة

احرص على فهم حركة الجسم أثناء استخدام المضرب

وأصبحت لعبة الغولف في الشرق الأوسط تتمتع بشعبية أكثر من أي وقت مضى، حيث ازدادت نسبة الأشخاص الذين يسجلون عضويتهم لممارسة هذه الرياضة.

وقال كارتر: "قد يكون هذا بسبب وباء كورونا، مع وجود عدد أقل من الأشخاص القادرين على السفر، لأننا لاحظنا زيادة كبيرة في عدد لاعبي الغولف المبتدئين الذين يرغبون بتعلم رياضة أو مهارة جديدة واستثمار وقتهم في صحتهم العقلية والصحة العامة".

ومنذ انتقال كارتر إلى مدينة دبي، استطاع اكتساب خبرة مع لاعبي غولف دوليين، بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى خلفيات وثقافات رياضية مختلفة.

وبدوره، يحرص كارتر على تعريف الناس بلعبة الغولف، وتقديم نصائح مختلفة حول كيفية ممارستها بطريقة صحيحة، وذلك عبر قناته على "يوتيوب" "Carter's Golf".