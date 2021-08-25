دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الشيخ القطري، خليفة بن حمد آل ثاني، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي والبرتغالي، كريستيانو رونالدو يرتديان قميص نادي باريس سان جيرمان.

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الصورة نشرها الشيخ خليفة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتعليق اكتفى بالتساؤل فيه قائلا: "ممكن؟"، لتنال التغريدة أكثر من 18 ألف تفاعل بعد أقل من 24 ساعة على نشرها.

ويذكر أن ميسي انضم لنادي باريس سان جيرمان مؤخرا قادما من نادي برشلونة الإسباني، قائلا في تصريح لـCNN إن باريس سان جيرمان هو "المكان المثالي" بالنسبة له للفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

وفي تصريحات منفصلة وصف النجم الأرجنتيني مجموعة باريس سان جيرمان بـ"المتحدة والقوية" وقال عن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا: "نحن نعرف بعضنا جيدا أتمنى أن نكون أقوياء مع جميع زملائنا"، مضيفا: "أعلم المدرب ماوريسيو بوتشيتينو جيدا، فكرة أنه أرجنتيني ساعدتني من البداية، لقد كانت سببا في قراري"، حسب قوله.