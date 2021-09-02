رونالدو يحطم الرقم القياسي بعدد الأهداف الدولية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حطم نجم الكرة البرتغالية، كريستيانو رونالدو، الرقم القياسي العالمي بتسجيل الأهداف الدولية بتسجيل الهدف رقم 110 له (على مستوى المنتخبات) و111 هدفا لبلاده في مباراة بلاده أمام إيرلندا، الأربعاء.

وكان رونالدو قد نشر مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "من بين كل الأرقام القياسية التي كسرتها في مسيرتي، هذا الرقم مُميز جداً بالنسبة لي، وبالتأكيد سأضعه في مكانة بارزة على رف إنجازاتي لأكون فخورا به دائما.."

ويشار إلى أن رونالدو البالغ من العمر 36 عاما فاز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 5 مرات وفاز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات بالإضافة إلى كونه صاحب الرقم القياسي بعدد الأهداف المسجلة في الدوري ذاته بـ134 هدفا.

ويذكر أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أعلن نهاية أغسطس/ اب الماضي تعاقده مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث قال النادي، في بيان: "يسر مانشستر يونايتد أن يؤكد أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو، بشرط اتفاق الشروط الشخصية والتأشيرة والطب".