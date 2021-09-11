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بعد تحقيقه أعلى عدد رسائل تبرع في ساعة واحدة.. نادي ضمك السعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

رياضة
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مشجع يرفع لافتة لنادي ضمك السعودي
Credit: From https://damac.sa/

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخل نادي ضمك السعودي موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حسبما أعلن في تغريدة له عبر تويتر، السبت.

ونشر النادي صورة لشهادة موسوعة غينيس، التي قال إنه حازها بعد نجاحه في حشد جماهيره لإرسال أكثر من 19 ألف رسالة تبرع في غضون ساعة واحدة، وذلك في اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة.

وقال النادي، في تعليقه على الصورة: "ساهمنا في المنافسة من أجل الخير مع جمعية الإرادة في اليوم العالمي لذوي الإعاقة وكنا على الثقة من جمهورنا الوفي لنضع بصمتنا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية".

وأوضح: "الحمد لله وضعنا بصمتنا بـ 19649 رسالة تبرع في ساعة وحصلنا على الشهادة ..شكًرا لوفائكم".

وتأسس نادي ضمك في محافظة خميس مشيط جنوبي غرب السعودية في 1972.

لم يحرز النادي بطولات محلية في كرة القدم، إلا أنه من أبرز الأندية السعودية في الملاكمة وألعاب القوى.

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