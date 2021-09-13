ماذا يمكنك أن تتناول خلال جولة الغولف للحفاظ على طاقة الجسم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لدى ممارستك لرياضة الغولف، فإنك تحرق الكثير من السعرات الحرارية، ما يتطلب منك الحفاظ على طاقتك أثناء اللعب. لذلك، تحدث مدرّب الغولف آندي كارتر، وهو من انكلترا، مع موقع CNN بالعربية، حول ما يجب تناوله للحفاظ على طاقة الجسم خلال جولات لعبة الغولف.

وأكد كارتر على أهمية الحفاظ على طاقة الجسم، خاصة في ظل أجواء الشرق الأوسط، لضمان أداء جيد في اللعبة.

وبدوره، يحرص على شرب الكثير من الماء مع أقراص الترطيب، والحفاظ على قوة جسمه من خلال تناول الفيتامينات، وموزة واحدة في كل جولة.

ليس ذلك فحسب، وإنما يتناول أيضًا ألواح الشوفان للحفاظ على قوته.

وبينما يعتبر البعض الغولف رياضة الرجل العجوز، إلا أن نظرتك ستتغير حتمًا عند تجربتها، حيث ستستخدم كل عضلة في جسمك، وستحرق 300 سعرة حرارية. وإذا مشيت على قدميك، فستمشي لحوالي 10 كيلومترات، بحسب ما أوضحه كارتر.

وأصبحت لعبة الغولف في الشرق الأوسط أكثر شعبية من أي وقت مضى، حيث ازدادت نسبة الأشخاص الذين يسجلون عضويتهم لممارسة هذه الرياضة.

وقال كارتر: "قد يكون هذا بسبب وباء كورونا، مع وجود عددًا أقل من الأشخاص الذين لديهم القدرة على السفر، ولأننا لاحظنا زيادة كبيرة لدى لاعبي الغولف المبتدئين الذين يرغبون بتعلم رياضة أو مهارة جديدة، واستثمار وقتهم في صحتهم العقلية والصحة العامة".

ومنذ انتقال كارتر إلى مدينة دبي، استطاع اكتساب خبرة مع لاعبي غولف دوليين، بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى خلفيات وثقافات رياضية مختلفة.

وبدوره، يحرص كارتر على تعريف الناس بلعبة الغولف، وتقديم نصائح مختلفة حول كيفية ممارستها بطريقة صحيحة، وذلك من خلال قناته على يوتيوب، "Carter's Golf".

تعرّف في الإنفوغراف أعلاه إلى ما يمكنك تناوله للحفاظ على طاقة الجسم خلال جولات الغولف: