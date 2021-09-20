تبديل ميسي.. مدرب باريس سان جيرمان يكشف السبب وسط موجة من الجدل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد تبديل تبعته لقطة مثيرة للجدل رفض فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مصافحة مدربه في باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينيو، خرج الثاني عن صمته وأوضح السبب الذذي دفعه لتغيير نجم الفريق في الدقيقة 76 حين كان يبحث عن هدف الفوز في "كلاسيكو الكرة الفرنسية" بين سان جيرمان وليون، مؤكدا أنه يتخذ قراراته وفقا لمصلحة الفريق.

وقال بوكيتينو في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، عند سؤاله عن التبديل: "أتخذ قرارات لمصلحة الفريق، في بعض الأحيان تعجب هذه القرارات الللاعبين وفي أحيان أخرى لا تعجبهم، لكنني هنا لأتخذ القرارات ويجب أن أفعل ذلك"، حسب قوله.

وكان قد خرج النجم الأرجنتيني من الملعب وعلامات عدم الرضا بادية على وجهه وتوجه نحو دكة البدلاء رافضا مصافحة مدربه، قبل أن يتبادل بعض الأحاديث مع زملائه.

Messi after being subbed off 🙁 https://t.co/AxIE7EmhC4

وأخرج المدرب الأرجنتيني مواطنه من الملعب عند الدقيقة 76 حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن ينقذه مواطنه الآخر ماورو

إيكاردي بهدف الفوز الذي سجله في الوقت القاتل من عمر المباراة.

وأثار تبديل ميسي عاصفة من الجدل والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي إذ عبر الكثير من مستخدمي هذه المواقع عن استغرابهم من تبديل اللاعب الأرجنتيني في الوقت الذي كان يبحث فيه الفريق عن هدف الفوز.