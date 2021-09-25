دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مدرب فريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، أن اللاعب المصري محمد صلاح، الذي تُلقبه جماهير ليفربول بـ"الملك المصري"، هو "أحد أفضل الهدافين الذين رآهم على الإطلاق".

وردا على سؤال عن المقارنة بين صلاح ومهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي الفائز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف أوروبا للموسم الماضي، قال كلوب: "محمد صلاح موجود معه تمامًا، لا شك في ذلك"، بحسب ما نقله موقع نادي ليفربول.

كان كلوب قد هنأ لاعبه السابق ليفاندوفسكي، الذي دربه عندما كان الاثنان في فريق بروسيا دورتموند، عبر مقطع فيديو، الأسبوع الماضي، على حصوله على تلك الجائزة.

وقال يورغن كلوب إن "مو ماكينة أهداف، احترافيته لا يُعلى عليها، إنه يفعل كل شيء على الإطلاق ليكون لائقًا دائمًا، للبقاء دائمًا على المسار الصحيح، فهو يكون أول الحاضرين وآخر المغادرين، وكل هذه الأشياء، لذا هذا هو مو"، في إشارة إلى محمد صلاح.

وأضاف كلوب: "علاوة على ذلك، بصرف النظر عن مهاراته الفنية فهو جاهز لتسجيل الأهداف وهذا مفيد أيضًا، كما هو الحال مع ليفاندوفسكي، وهذا جيد ومفيد للغاية".

وتابع: "مهما كان ما تفعله على أرض الملعب، ومهما كان ما تصنعه، ومهما كانت البداية، فأنت بحاجة إلى شخص يضع الكرة فوق الخط أو في الجزء الخلفي من الشبكة، ومو موجود تمامًا بأفضل ما رأيته على الإطلاق، فهو يعرف ذلك، الأرقام التي لديه جنونية". وأكد كلوب أنه "محظوظ بالعمل مع بعض اللاعبين الجيدين" خلال مسيرته.

وعن إحصائيات محمد صلاح، قال كلوب: "ماذا يمكنني أن أقول؟ هل توقع مو عندما وصل إلى هنا أنه يستطيع تحقيق هذه الأرقام؟ ربما نعم، هل كنت أتوقع ذلك؟ لا، لأنه لا يمكنك توقع ذلك، لأنه لا يجب أن تتوقعه، لأنه يضع نوعًا من الضغط على اللاعب".

وأضاف "لكنه قطع خطوات هائلة منذ وصوله إلى هنا، لعبنا كرة قدم جيدة حقًا، مما يساعد أيضًا في إحراز الأهداف".

يذكر أن محمد صلاح صاحب القميص رقم 11 في ليفربول سجل هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق من هذا الشهر، خلال مشواره مع ليفربول وتشيلسي، كما بات على حافة تسجيل هدفه رقم 100 مع ليفربول فقط بالدوري الإنجليزي.