تجربة مختلفة..مارس الغولف على ملعب رملي عمره 84 عامًا بالبحرين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن مارست الغولف فوق الرمال الصحراوية؟ قد يبدو الأمر غريبًا للوهلة الأولى، لكن الأمر يستحق التجربة في هذا النادي بالبحرين.

Credit: Awali Golf Club

ويصل عمر نادي عوالي للغولف إلى 84 عامًا، وهو منشأة مملوكة وتابعة لشركة نفط البحرين (بابكو).

وخُصص هذا النادي سابقًا من أجل إمتاع موظفي (بابكو) والمقيمين في البلاد. واليوم، يحتضن حوالي 300 عضو من جميع أنحاء العالم.

Credit: Awali Golf Club

من قام ببناء هذا الملعب؟

ولا يزال التاريخ الفعلي غامضًا للغاية بهذا الخصوص، وقد تم تشييده لأول مرة في عام 1937، من قبل موظفي شركة (بابكو) بشكل أساسي.

ولم يتغير التصميم كثيرًا على مدار 84 عامًا، وكانت هناك تحسينات من قبل لجان مختلفة.

Credit: Awali Golf Club

ملعب يتألف من 18 حفرة

ولا يخل ملعب الغولف من التحديات، أبرزها مشي اللاعبين على طول الملعب دون وجود أي عربات نقل. ليس ذلك فحسب، وإنما يعتبر أيضًا ناديًا رمليًا بالكامل.

Credit: Awali Golf Club

وأوضح رئيس المحترفين ومدير نادي عوالي للغولف، روري يونغ: "هناك فرصة لما نسميه ارتداد العوالي، أي عندما تضرب كرتك في اتجاه واحد، يمكن أن ترتد في اتجاه آخر".

وبداية، يشكك بعض الناس في أن ممارسة الغولف على أرض صحراوية ستكون ممتعة، لكنهم يقتنعون لاحقًا بأن اللعبة كانت جيدة للغاية.

Credit: Awali Golf Club

ويقول يونغ، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "ممارسة الغولف على أرض صحراوية هو أمر يجب فعله.. وتمثل هذه النوادي جزءًا تأسيسيًا لما هو عليه الغولف في الشرق الأوسط".