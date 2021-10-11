مجتمع مثليي الجنس ينتقد استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)—انتقد مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا أو ما يُعرف اختصارا بـ"LGBTQ+” في بريطانيا استحواذ المملكة العربية السعودية عبر صندوقها السيادي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي داعية لإجراء إصلاحات بعملية اختبار أصحاب ومديري الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت منظمة "برايد إن فوتبول" في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "لدينا مخاوف كبيرة، إلى جانب منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، بشأن معاملة المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا والنساء في المملكة العربية السعودية ودول أخرى في جميع أنحاء العالم،" بحسب البيان .

وكانت منظمة العفو الدولية وقبل الإعلان عن الاستحواذ قد حثت الدوري الإنجليزي الممتاز على تغيير اختبار مالكيها ومديريها لمعالجة قضايا حقوق الإنسان ومنع ما وصفته بـ"الغسيل الرياضي".

ونفت أماندا ستافيلي، الرئيسة الجديدة لنادي نيوكاسل أن يكون الاستحواذ يهدف إلى "غسيل رياضي" لسجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، قائلة، الجمعة إن الصفقة ستعيد بناء النادي إلى فريق رابح، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام.

وكان صندوق الاستثمارات السيادي السعودي قد أعلن الأسبوع الماضي إتمام صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد، في عملية استحواذ بنسبة 100% للنادي الإنجليزي، قائلا في حسابه عبر تويتر، إن "مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضًا شركة بي سي بي كابيتال بارتنرز و آر بي سبورتس آند ميديا (المجموعة الاستثمارية)، أتمت عملية الاستحواذ بنسبة 100٪ لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي".