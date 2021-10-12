تركي آل الشيخ يكشف عن مباراة بين ناديين عالميين عملاقين بموسم الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عن مباراة تجمع ناديين عالميين من عمالقة الأندية وأشهرها وذلك في موسم الرياض.

مباراة للتاريخ ومرة في العمر … فقط في #موسم_الرياض ... كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز 🔥❤️🇸🇦 موعدنا يوم 25 نوفمبر ... الاساطير لايموتون … تخيل أكثر 💪 https://t.co/79yGVDMiLY

جاء ذبك في تغريدة لتركي آل الشيخ على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "مباراة للتاريخ ومرة في العمر.. فقط في موسم الرياض.. كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز".

وأضاف آل الشيخ في التغريدة ذاته: "موعدنا يوم 25 نوفمبر.. الاساطير لا يموتون.. تخيل أكثر"، مرفقا مقطع فيديو لأبرز لحظات نجم الكرة الأرجنتينية الراحل، دييغو مارادونا.

ويذكر أن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية رحل عن عمر يناهز 60 عاما، بعد أن أجرى عملية جراحية في الدماغ قبل أيام، أكد الأطباء أنها تكللت بالنجاح، قبل أن يفارق الحياة في 25 نوفمبر/تشرين ثاني.