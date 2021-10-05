السعودية.. أبرز ما كشفه تركي آل الشيخ عن موسم الرياض الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن أبرز معالم موسم الرياض الجديد الذي ينطلق في الـ20 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الاثنين، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "وجود 14 منطقة للترفيه خلال هذا الموسم، وأكثر من 7500 فعالية، و10 معارض عالمية، و350 عرضا مسرحيا عربيا وعالميا، وبطولة للألعاب الإلكترونية، و100 تجربة تفاعلية، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، ومعارض ومزادات لسيارات عالمية، و6 حفلات غنائية عالمية، و70 مقهى، و200 مطعم منها 10 مطاعم عالمية لأول مرة بالمملكة، وأكثر من 30 طن ألعاب نارية، وحفل مصارعة حرة، وأكثر من 76 حفلة غنائية عربية، ومباراتين كرة قدم عالمية".

وأكد آل الشيخ على "تنافسية أسعار التذاكر في فعاليات وأنشطة موسم الرياض بفارق يصل إلى 40% عن المنطقة وباقي دول العالم، إضافة إلى وجود 4 مناطق مجانية الدخول"، موضحا أن "الحفلات الغنائية لا تتجاوز 2% من إجمالي فعاليات الموسم"، مشيرًا إلى "تخصيص العديد من المناطق والمسارح لاكتشاف وتطوير المواهب السعودية".

واستعرض آل الشيخ إنجازات هيئة الترفيه حتى الآن، لافتا إلى "تجاوز عدد الشركات المشاركة والمنظمة في المواسم والفعاليات 2300 شركة، والفعاليات 2500 فعالية، كما تجاوز عدد الزوار 75 مليون زائر، فيما بلغ عدد التراخيص 4400 ترخيص، وعدد الوظائف المباشرة 100 ألف وظيفة، وأخيراً بلغ عدد المتدربين 100 ألف متدرب"، مشيرا إلى "وجود 9 أنواع مختلفة من التراخيص، و6 برامج متنوعة لتطوير الكوادر البشرية، وإتاحة حلول تمويلية لتحفيز الاستثمار".