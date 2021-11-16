دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار عزف النشيد الوطني القطري في بطولة لكمال الأجسام للسيدات بلباس "البكيني" غضب مغردين وإعلاميين على موقع تويتر.

ونشرت مدربة تعيش في قطر مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع إنستغرام يُظهر تكريمها خلال البطولة المخصصة لكمال أجسام السيدات وهي ترتدي "البكيني".

أثار هذا المقطع حفيظة الإعلامي القطري جابر الحرمي، الذي كتب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "يجب على الجهات المعنية في قطر ملاحقة السيدة التي قدمت نفسها على أنها "قطرية" في مهرجان فاضح لاستعراض الأجساد، وملاحقة الجهة المنظمة التي ادعت مشاركة قطر وعزفت السلام الوطني القطري، حتى وإن كان هذا المهرجان الفاضح خارج قطر".

وأضاف الإعلامي القطري قائلا: "قطر ونسائها أطهر من أن تلوّث اسمها في هذا المكان"، حسب قوله.

يجب على الجهات المعنية في #قطر ملاحقة السيدة التي قدمت نفسها على أنها "قطرية" في مهرجان فاضح لاستعراض الأجساد، وملاحقة الجهة المنظمة التي ادعت مشاركة #قطر وعزفت السلام الوطني القطري، حتى وإن كان هذا المهرجان الفاضح خارج #قطر .. #قطر ونسائها أطهر من أن تلوّث اسمها في هذا المكان..

من جانبه، كتب عضو الجمعية الدولية للعلاقات العامة، جاسم إبراهيم فخرو عبر تويتر: "قطر.. إلى أين نحن ماضون؟ وأين الفوز هنا؟ نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم"، حسب قوله.

#قطر الى أين نحن ماضون ؟! وأين الفوز هنا ؟ نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. https://t.co/trvMjm2q4F

وعلق الكاتب عبدالعزيز عبدالله على المقطع بالقول: "بالبحث يبدو أن هُناك أمراً " غريباً " تبين أن المُشاركة هيّ لبنانية / أمريكية ، تعيش في قطر وهيّ مدربة ! فالغرابة لماذا أستخدم النشيد الوطني القطري ! ونسبها الى قطر كشخص ! وهو مُغاير للواقع "، على حد تعبيره.

بالبحث يبدو أن هُناك أمراً " غريباً " تبين أن المُشاركة هيّ لبنانية / أمريكية ، تعيش في قطر وهيّ مدربة ! فالغرابة لماذا أستخدم النشيد الوطني القطري ! ونسبها الى قطر كشخص ! وهو مُغاير للواقع ! https://t.co/WcTZwkeriv

وكتبت السيدة التي يظهر أن اسمها "عبير" في المقطع، عبر صفحته على إنستغرام: "أتمنى أن كل سيدة ألتقيها... أن أعطيها القوة والإرداة والشجاعة والحافز للاستمرار في العمل.. شكر خاص لمدربتي"، في تعليق على فوزها ضمن هذه البطولة.

ولم تستطع CNN التأكد بشكل مستقل مما إذا كانت الرياضية تحمل الجنسية القطرية.