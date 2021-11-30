للمرة السابعة في مسيرته.. ميسي يتوج بالكرة الذهبية 2021

تشيلسي يدفع مبلغًا قياسيًا لضم لوكاكو.. وميسي يتدرب مع باريس سان جيرمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— توج نجم نادي باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الاثنين، بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته الاحترافية كأفضل لاعب بالعالم العام 2021.

وكان ليونيل ميسي قد فاز بالكرة الذهبية بكل من أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، ويشار إلى أن الجائزة لم تقدم العام 2020 نظرا لجائحة فيروس كورونا الجديد أو ما يعرف باسم "كوفيد-19".

وعلى الصعيد النسائي، نالت اللاعبة أليكسا بوتيلا التي تلعب في نادي برشلونة والمنتخب الإسباني، الكرة الذهبية للعام 2021 وذلك للمرة الأولى في مسيرتها بعد أن إدراج النساء في المسابقة العام 2018.

وقدم الحفل ديديه دروجبا، نجم منتخب كوت ديفوار ونادي تشيلسي السابق بالإضافة لمقدمة البرامج الفرنسية- البريطانية ساندي هيريبرت.