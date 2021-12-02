احذر أن يتشتت انتباهك بما حولك.. ما سر تميز ملعب الغولف هذا بعُمان؟

نشر الخميس ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت ترغب بممارسة الغولف بين أحضان الطبيعة الخلابة، فلا مزيد من البحث! ويُعد جبل سيفة من ملاعب الغولف التي تُعتبر مميزة وفريدة حقًا في سلطنة عُمان.

ويقع جبل سيفة على الساحل الشمالي لسلطنة عُمان، ويبعد حوالي 45 دقيقة عن العاصمة مسقط. وتم تطوير ملعب الغولف من قبل "موريا"، وهي شركة لتطوير المشاريع السياحية المتكاملة بالبلاد.

Credit: Jebel Sifah

ويمكنك الاستمتاع بوديانه الطبيعية ومخابئه من خلال ممارسة الغولف على حفره التسعة. ولكن، يجب أن تحذر من تشتت انتباهك بالمناظر المحيطة.

Credit: Jebel Sifah

وتقول مديرة ملعب جبل سيفة للغولف بعُمان، جايد لوكاس، أثناء حديثها مع موقع CNN بالعربية: "يقع بين المحيطات والجبال.. المناظر جميلة حقًا، ويمكنك مشاهدتها من جميع حفر الملعب".

وبالتالي، تساعد هذه المشاهدات والمناظر الطبيعية المتكررة في جعل ملعب الغولف مريحًا للغاية.

Credit: Jebel Sifah

وتتمثل أبرز التحديات التي قد يواجها لاعبو الغولف بممرات الملعب الضيقة وطوله.

وأوضحت لوكاس أن ملعب الغولف في جبل سيفة يتميز بكونه موطنًا لأطول "بار 5" في الشرق الأوسط أيضًا مع الحفرة 3 بقياس 678 ياردة، أي حوالي 620 مترًا.

Credit: Jebel Sifah

ومع ملعب الغولف المصمم على طراز بيتر هارادين، ومرسى حديث لليخوت الفاخرة، وفندق، ومطاعم، وخيارات من العقارات السكنية للتملك الحر، يوفر جبل سيفة تجربة لا مثيل لها.

Credit: Fairway bunkers

وفي جبل السيفة، يقدم لاعبو الجولف المحترفون دروسًا فردية وجماعية للاعبين من جميع المستويات.

وتسمح أساليب التدريس للقادمين الجدد بالاستمتاع بتعلم الرياضة وتطوير مهاراتهم في مواجهة التحديات التي تقدمها لعبة الغولف. ويمكن أيضًا للاعبين من ذوي الخبرة تحسين نقاط ضعفهم في اللعبة.