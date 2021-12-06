حفرة تعتبر الأصعب في ملعب غولف يبدو وكأنه "واحة" وسط دبي.. ما سرها؟

نشر الاثنين ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2021

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تعرف إلى الحرفي الذي يصنع مضارب الغولف منذ السبعينيات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل سبق أن حلمت بممارسة الغولف على الواجهة البحرية لخور دبي؟ أمر يبعث على الهدوء والطمأنينة، أليس كذلك؟ خاصة عندما تتواجد بين أحضان الطبيعة الخضراء، التي تبدو وكأنها "واحة" وسط المدينة.

ويُعد نادي خور دبي للغولف واليخوت أحد أروع ملاعب الغولف في العالم، حيث يقع بجوار ممر خور دبي المائي.

Credit: Dubai Golf

ويتواجد الملعب، الذي صممه الأمريكي كارل ليتون، بالقرب من المطار في دبي، بين جسر القرهود وجسر آل مكتوم على ضفاف خور دبي.

وبعد افتتاحه في عام 1993، تم تجديد ملعب الغولف في عام 2005 لمدة عام تقريبًا.

وفي ذلك الحين، أعيد تصميم ملعب الغولف، وإضافة فندق "بارك حياة" إلى المنتجع، و92 فيلا فاخرة، مع إجراء بعض التغييرات على ملعب الغولف.

Credit: Dubai Golf

ويتحدث كريس ماي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة دبي للغولف، التي تدير نادي خور دبي للغولف واليخوت، ونادي الإمارات للغولف، وعقارات جميرا للغولف، مع موقع CNN بالعربية حول ميزات الملعب، قائلًا إنه "أحد ملاعب الغولف التي تجذب كل سائح في دبي لأنه فريد جدًا، ونحن محظوظون لأن لدينا أعضاء مخلصين كانوا معنا منذ اليوم الأول، أي منذ عام 1993".

Credit: Dubai Golf

ويتمتع ملعب الغولف، الذي يتألف من 18 حفرة، بموقع مركزي للغاية في وسط المدينة.

ويصف ماي هذا الملعب بكونه "جنة للاعبي الغولف".

وأوضح قائلًا: "لم أكن هنا في عام 1993.. لكن أظهرت التقارير أن افتتاح ملعب الغولف حينها وسط المدينة كان إنجازًا رائعًا".

Credit: Dubai Golf

ما هي أكثر حفرات الغولف تميزًا في الملعب؟

وإذا سألت 5 من لاعبي الغولف، سيقدم كل منهم إجابة مختلفة عن الأخرى. ولكن، يعتبر الرئيس التنفيذي لشركة دبي للغولف أن هناك ثلاث حفر مميزة.

وتعد الحفرة السادسة هي إحدى الحفر التي يميزها ماي عن غيرها.. لماذا؟

وتُضرب الكرة من منصة موجودة وسط خور دبي، بحيث تعيدها إلى أرض الملعب، مع الحرص على اجتيازها للبحيرة التي تمر فوقها.

Credit: Dubai Golf

الفتحتان النهائيتان، وهما 17 و18، من أفضل الحفر التي ستراها في أي ملعب للغولف.

ومع وجود خور دبي الرائع على طول الجانب الأيسر، تعتبر حفرة 17 من الفئة 4 رائعة، بحسب قول ماي.

وبذلك، تبقى الحفرة رقم 18، وهي الأصعب والأكثر تحديًا في ملعب الغولف.

ويمتد الممر المائي على طول الجانب الأيسر من الحفرة، كما توجد بحيرة على الجانب الأيمن من الحفرة أيضًا. وتتواجد الحفرة في منتصف ممر نحيل، وأمامها بحيرة أخرى، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة.

Credit: Dubai Golf

وبحسب موقع "Visit Dubai"، يمتد ملعب النادي، الذي يستضيف البطولات العالمية، على مساحة 7 آلاف ياردة. ويضم ممرات منسقة وعوائق رملية ومائية تزيد من صعوبة اللعبة إلى حد كبير.

واستضاف هذا الملعب مباريات رفيعة المستوى جمعت بين نخبة من المحترفين وصل فيها مجموع النقاط القياسي إلى 61 نقطةً أحرزها اللاعبان العالميان رايان توماس وأم جاي كايسر.

ويسعى اليوم الكثير من اللاعبين المحترفين إلى كسر هذا الرقم القياسي.